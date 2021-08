Tizi-Ouzou: Raconte-Arts 2021 annulé

KABYLIE (TAMURT) – Compte tenu du regain de la pandémie de la Covid-19, ces dernières semaines, les organisateurs du festival pluridisciplinaire Raconte-Arts, ont pris la décision d’annuler tout simplement l’édition 2021 dudit festival.

Il faudrait donc patienter jusqu’à l’été 2022 pour voir si le festival Raconte-Arts pourrait ou non se tenir en fonction de l’évolution de la pandémie du coronavirus. Les organisateurs ont adressé hier un message aux habitués de ce festival pour leur préciser : cher public et chers artistes, c’est officiel : Raconte-Arts 2021, prévu entre le 13 et 20 août, n’aura pas lieu cette année. Même le report du festival Raconte-Arts pour l’automne n’est plus envisageable, au vu de la situation sanitaire qui s’est fortement dégradée. « Il faut espérer que ce contexte dramatique s’estompe d’ici l’année prochaine », ajoutent les organisateurs.

Il y a lieu de préciser que, toujours, en fonction de la situation sanitaire, l’organisation de la dix-septième édition avec prudence pour juillet 2022 au village Ait Aissi de Yakourene est envisageable. « Toutefois, pour le village d’Ait Ouabane, nous proposons une compensation pour leur dévouement et leur hospitalité sous forme de semaine culturelle dont la forme et le fond seront discutés avec ses représentants, en temps opportun », ajoute-t-on. Par ailleurs, concernant les candidats à la participation qui se sont inscrits via la page Facebook du festival cet été, les organisateurs leur demandent de leur excuser et de renouveler leur candidature l’année prochaine.

Idir Tirourda