Covid-19 : la mairie d’Ait Aissa Mimoun fermée pour 10 jours

KABYLIE (TAMURT) – Suite au décès d’un employé exerçant à la mairie d’Ait Aissa Mimoun (Ouaguenoun), par covid-19, il a été décidé de fermer le siège de cette assemblée communale pour une durée de dix jours par mesure préventive.

Un travailleur au sein de la mairie d’Ait Aissa Mimoun est mort du coronavirus et six autres employés dans la même administration ont été détectés positifs. Ce qui a poussé les responsable de cette mairie de la daïra de Ouaguenoun de prendre la décision de fermer cette dernière pour une durée de dix jours afin d’éviter que le coronavirus ne se propage de manière alarmante et ne contamine tous les travailleurs en plus de leurs familles. Ces dix jours permettront aux travailleurs de la mairie d’Ait Aissa Mimoun de se confiner et du coup, protéger les citoyens de la commune qui seraient appelés à s’y rendre pour différentes raisons.

Dans la commune d’Ait Aissa Mimoun, une grande mobilisation de la population est constatée depuis quelques jours afin de s’organiser pour faire face à la troisième vague de coronavirus et aux dangers qu’elle comporte vu le nombre élevé des personnes qui décèdent suite à leur contamination ainsi qu’au nombre des personnes qui contractent le virus et qui présentent des formes sévères.

Idir Tirourda