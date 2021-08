Le fils de Medjahed Hamid met fin à sa grève de la faim

KABYLIE (TAMURT) – Le fils du célèbre chanteur Medjahed Hamid a mis fin à sa grève de la fin après la dégradation de son état de santé ayant failli lui coûter la vie. C’est le père de Chafik Medjahed, Hamid, qui a rendu publique cette information. Le fils de Medjahed Hamid a quitté hier l’hôpital et a rejoint sa cellule à la prison d’El Harrach. Après une grève de la faim, ayant duré 58 jours, le fils de Medjahed Hamid, en détention depuis une centaine de jours, a eu un malaise et il a dû être hospitalisé pendant plusieurs jours. Malgré des appels pressants lancés de toute part et les supplications de ses parents, Chafik Medjahed avait refusé de cesser sa grève.

Ce n’est qu’hier qu’il a concédé à le faire sauvant ainsi sa vie d’une mort certaine. « Il a effectivement mis fin à sa grève de la faim après 58 jours ! Il est toujours sous surveillance médicale sur place et un médecin spécialiste de l’Hôpital Mustapha l’assiste », a indiqué en outre Medjahed Hamid. Ce dernier a rappelé que le test Covid-19 de son fils est négatif. « Nous sommes enfin rassuré quant au suivi de son état par rapport à sa maladie. Il a réitéré ses remerciements à vous toutes et tous pour vos très nombreux soutiens », a ajouté Medjahed Hamid tout en indiquant qu’il attend toujours sa remise en liberté provisoire ou sous contrôle judiciaire comme le stipule strictement la loi judiciaire et la Constitution.

« Nul n’est au-dessus de la loi et surtout pas celles et ceux qui sont censés la faire appliquer ! Force est de constater que ce n’est pas le cas ! », regrette Medjahed Hamid dont le fils a été arrêté dans le cadre des arrestations visant les manifestants qui prenaient part aux marches du vendredi qui se tenaient à Alger.

