Incendies à Tizi Ouzou : 4 morts

KABYLIE (TAMURT) – On déplore quatre morts suite au déclenchement de plusieurs feux de forêts à Tizi Ouzou. Des scènes apocalyptiques fusent d’un peu partout, d’Azazga, At Yanni, Ouacif, Larbaa Nath Irathen, Iflissen, Yakouren, Ifigha, Ait Yahia, etc.

Une jeune fille de 20 ans est décédée au village At Lahcène à At Yanni après avoir été cernée par les feux. Deux autres citoyens sont morts brûlés suite à ces incendies. L’un au village Tinkicht dans la commune d’Azazga et un autre dans le village At Bouhouni dans la commune de Yakourene. De nombreuses familles ont fui en catastrophe leur maison après l’arrivée des flammes géantes. Nous y reviendrons.

Idir Tirourda