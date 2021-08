Incendies à Tizi Ouzou : 16 morts

KABYLIE (TAMURT) – Le bilan des incendies qui se sont déclarés lundi dernier dans plusieurs régions du département administratif de Tizi Ouzou, s’est alourdi. Il est passé de 14 à 16 morts, selon des sources crédibles et concordantes.

Les morts ont été enregistrés à Azazga et à Ath Yanni. Un jeune de 28 ans du village Tinkicht, près d’Azazga, a perdu la vie en tentant d’éteindre un incendie qui s’approchait de son domicile. D’autres victimes ont été asphyxiées par la fumée des incendies géants notamment à Ath Yanni. L’une des six victimes est décédée à l’hôpital après avoir été grièvement brûlé. Fort heureusement et en dépit de l’ampleur des incendies qui y ont été également enregistrés, on ne déplore aucun mort dans les dairas d’Ath Douala et Ath-Ouacif.

En ce mardi 10 août, la situation ne s’est pas améliorée dans les régions touchées par les feux de forêts ayant progressé vers les habitations poussant ainsi les habitant à abandonner tout et à partir vers Tizi Ouzou-ville où la solidarité agissante a été au rendez-vous.

Idir Tirourda