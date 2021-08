Incendies : Catastrophe en Kabylie

KABYLIE (TAMURT) – Des centaines de familles ont été obligées de fuir leurs maisons et leurs villages dans la nuit d’hier suite aux gigantesques incendies qui se sont déclarés en fin de journée et ont ravagé une partie de la région.

C’est une véritable catastrophe que la Kabylie n’a jamais eu à affronter dans le passé. Plus de 35 incendies se sont déclenchés simultanément dans plusieurs communes de Tizi Ouzou. L’ampleur de ces derniers était effrayante. Les feux ont même progressé jusque vers les habitations provoquant la mort de plusieurs citoyens notamment à Azazga et At Yanni. Un premier bilan fait état de cinq morts (2 femmes et 3 hommes). Les citoyens et les pompiers ont d’abord tenté de circonscrire les feux mais ces derniers se sont avérés impossible à maitriser. Il ne restait qu’une seule solution aux habitants : quitter les lieux et sauver leurs vies en abandonnant tout aux flammes.

Plusieurs maisons et des véhicules ont été brûlés. Durant toute la nuit, des caravanes de familles fuyant leurs villages se succédaient interminablement. Cette partie de la Kabylie a vécu l’une de ses pires catastrophes en ce lundi 9 août 2021.

Tarik Haddouche