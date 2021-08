L’hôpital de Michelet encerclé par les feux

KABYLIE (TAMURT) – Les incendies de forêt, qui se sont déclenchés dans la journée de lundi passé, ne sont pas encore maitrisés. Depuis environ une heure, l’hôpital de Michelet est encerclé par les flammes. Il s’agit d’une situation catastrophique et inédite.

Les dizaines d’incendies de forêt ont encore persisté durant toute la nuit de lundi à mardi et aujourd’hui également notamment à Michelet, Larbâa Nath Irathen et Ouacif et, à un degré moindre, à Azazga. Des appels de détresse ont été lancés par les employés et les habitants de Michelet dès 11 h 30 suite aux feux qui ont assiégé cet établissement sanitaire où des dizaines de malades sont hospitalisés. Des centaines de familles ont quitté leurs villages dans la précipitation et ont rejoint la ville de Tizi Ouzou où elles ont été prises en charge par des particuliers qui ont mis à leur disposition de nombreuses infrastructures, dont des hôtels, des locaux commerciaux, des salles de sports ainsi que des appartements.

Malgré tous les moyens mobilisés pour éteindre ces incendies dont des hélicoptères, ajoutés à la mobilisation populaire extraordinaire, hier encore, cette partie de la Haute-Kabylie (Larbâa Nath Irathen, Ouacif, Michelet) était toujours en proie à des flammes impressionnantes et effrayantes.

Idir Tirourda