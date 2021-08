Tizi Ouzou : 19 incendies en quelques heures

KABYLIE (TAMURT) – C’est une journée infernale que ce lundi 9 août 2021 ! En plus de la chaleur naturelle, plusieurs incendies ont fait exploser la température qui a frôlé les 50 degrés.

La fournaise a été donc au rendez-vous en ce lundi et il en sera de même pour les journées de mercredi et jeudi puisque les services météo annoncent des températures record de plus de 50 degrés à partir d’aujourd’hui et ce, pendant trois jours au moins. A cette canicule naturelle s’ajoutent pas moins de dix-sept incendies enregistrés en quelques heures dans les quatre coins du département administratifs de Tizi Ouzou. Jusqu’à 16 heures en ce lundi 9 août 2021, il a été enregistré 19 départs de feux. Huit parmi ces incendies sont des feux importants.

Les incendies en questions se sont déclarés dans les localités d’Ait Toudert, Akbil, Abi Youcef, Ait Yahia, Idjer, Ifigha, Draa El Mizan et Iflissen. Les services de la protection civile ont mobilisé les moyens opérationnels des unités de la protection civile ainsi que les moyens de la colonne mobile. Les opérations d’extinction des incendies sont toujours en cours.

Idir Tirourda