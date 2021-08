Ali Bellahcène : une grande figure de la JSK est décédée

KABYLIE (TAMURT) – Ali Bellahcène, ancien gardien de but de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) est décédé hier à Tizi Ouzou. Ali Bellahcène était un gardien de but exceptionnel qui a marqué son temps.

L’information de la mort de Ali Bellahcène a secoué les admirateurs de la JSK à Tizi Ouzou, où le regretté était très populaire et extrêmement estimé. Ali Bellahcène était surnommé le « kamikaze ». « La JSK vient de perdre une de ses figures emblématiques, un authentique enfant du club. Il s’agit du grand Keeper du club, Ali Bellahsene, Un brave homme », a souligné la direction de la JSK en rendant publique l’information. L’un des amis les plus proches du défunt à savoir l’écrivain Youcef Dris a réagi à la mort de Ali Bellahcène : « Je viens juste de l’apprendre et je suis si triste. Une fois encore. Une fois de trop. Un autre ami Ali Belahcène nous laisse tomber. A son tour. Ali Belahcène appartient à l’histoire de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) depuis son premier âge. Il en a été un joueur d’élite, et un immense gardien de buts membre des plus actifs, durant de longues années ».

Youcef Dris a rappelé que Ali Bellahcène était un fidèle joueur, estimé comme tous ceux qui ont porté le maillot de la JSK, ceux qui ont donné de leur temps et de leur énergie de manière désintéressée, ne jouant que pour les couleurs du club. Youcef Dris a souligné qu’une génération s’en va sur la pointe des pieds. Ali Bellahcène a été l’un des tout premiers gardiens de but de la JSK de 1955 à 1956 et de 1962 à 1972. Il a contribué à l’accession de la JSK, de la division honneur à la Nationale 1.

Tarik Haddouche