Incendies à Tizi Ouzou : plus de 20 disparus

KABYLIE (TAMURT) – Au moment où le nombre de morts ne cessent d’augmenter à Tizi Ouzou, on déplore aussi la disparition de plus de vingt citoyens dans la région.

Le nombre des victimes des incendies criminels qui se sont déclenchés dans le département administratif de Tizi Ouzou ne cesse d’augmenter. Pour l’instant, on parle d’une soixantaine de morts. Les régions les plus touchées sont At Yanni, Larbâa Nat Irathen, Michelet et Azazga. Le maire de Larbâa Nat Irathen a indiqué que la région est sans nouvelles de 20 habitants du village Ikhlidjen depuis plus de 24 heures.

Un appel a été lancé aux citoyens pour lancer des recherches afin de tenter de les retrouver. On déplore aussi d’autres disparus dans pas mal de villages touchés par les incendies gigantesques qui ne cessent de ravager une bonne partie de la Kabylie depuis trois jours. Plus de 120 incendies de forêt ont été enregistrés dans le département administratif de Tizi Ouzou depuis lundi dernier. Jusqu’à ce matin, des dizaines d’incendies géants étaient toujours non-maitrisés à cause de leur ampleur.

Idir Tirourda