Incendies : Après Tizi Wezzu, Vgayet en proie aux flammes !

KABYLIE (TAMURT) – De violents incendies ont éclaté simultanément, ce mardi 10 août, dans plusieurs endroits de la région de Vgayet. Les unes après les autres, des localités sont assiégées par les flammes. En l’absence de moyens aériens, les citoyens, livrés à eux-mêmes, luttent comme ils peuvent pour empêcher les flammes d’atteindre leurs maisons. Les sapeurs-pompiers, dont les moyens mis à leur disposition sont limités, restent impuissants devant l’ampleur des incendies.

Au total, 33 incendies, dont 10 jugés importants, ont été enregistrés dans le département de Vgayet, depuis hier soir, a indiqué la protection civile. Les communes de Tizi N’Berber, Aokas, Tichy, Souk El Tenine, Derguina, Adekar, Aït Smaïl, Feraoun et Vgayet (municipalité du chef-lieu) sont les plus touchées par cette vague d’incendies violents et ravageurs. Des milliers d’hectares de couvert végétal et d’arbres fruitiers sont partis en fumée en quelques heures seulement, offrant un panorama apocalyptique. Des scènes de chaos et de désolation sont visibles un peu partout à travers la région de Vgayet. Une panique indescriptible s’est emparée des familles habitant dans les montagnes et dont les maisons sont encerclées par les flammes.

A l’heure où nous publions cet article, les feux continuent de se propager et de ravager des hectares de végétation. En début d’après-midi, un départ de feu a été enregistré au pied du mont Gouraya, au chef-lieu de Vgayet. Le parc national de Gouraya est en danger si rien n’a été fait pour circonscrire cet incendie. Pour le moment, aucun bilan officiel n’est établi. Toutefois, les dégâts matériels sont très importants et se chiffrent à des centaines de milliards.

Arezki Massi