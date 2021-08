La Kabylie renaîtra de ses cendres

COMMUNIQUE URK (TAMURT) – Déjà gravement meurtrie par la pandémie du Covid-19, la Kabylie est, depuis lundi 09 août, en proie à des incendies ravageurs et d’origine criminelle, au vu de la simultanéité de la grande partie des départs de feux enregistrés à Tizi Wezzu et à Vgayet. Des villages entiers, menacés par les flammes, ont été évacués comme au tempst de l’occupation française. Le bilan est dramatique. L’on dénombre déjà 17 morts à Tizi Wezzu, dont cinq jeunes dans le seul village Igreb (Illoula Umalu). Sur le plan matériel, des milliers d’hectares de couvert végétal sont partis en fumée en l’espace de quelques heures seulement, plusieurs maisons et autres biens, tels que des stations-service et édifices publics, ont été dévorés par les flammes. Des images et vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des scènes d’apocalypse, de désolation et de chaos. Incontestablement, la Kabylie fait face aux pires incendies d’origine criminelle de son histoire.

L’Union pour la République kabyle dénonce les auteurs de cette sinistre mise à feux, embrasant la Kabylie, en voulant l’anéantir à jamais. La démarche de ces pyromanes s’inscrit dans le cadre du projet « Zéro Kabyle » visant une épuration ethnique des kabyles.

Toutefois, et bien qu’œuvrant tout seul, le peuple kabyle montre ainsi sa solidarité ancestrale et son union face à cette énième épreuve. Les régions Kabyles, épargnées par les incendies, se sont immédiatement mobilisées pour accueillir leurs frères sinistrés. Les propriétaires d’hôtels et de salles de fêtes ont mis leurs établissements à la disposition des familles sans moyens et fuyants les incendies. Des promoteurs immobiliers ont ouvert des appartements non encore occupés aux familles ayant quitté leurs domiciles, encerclés par les feux. En outre, des caravanes d’aide en nourriture et médicaments sont organisées par des comités de villages et le mouvement associatif local pour porter assistance aux personnes ravagées par les feux.

L’Union pour la République kabyle rend hommage à la solidarité salutaire et la mobilisation formidable des kabyles pour assister les familles touchées par ces incendies ravageurs et criminels.

Devant la menace persistante des incendies, qui continuent à se propager à travers la Kabylie, l’URK appelle la communauté internationale à venir en aide au peuple kabyle maltraité comme toujours par le régime algérien.

L’URK tient à exprimer sa solidarité aux familles sinistrées et présente ses sincères condoléances à celles ayant perdu des membres et des proches. Aussi pénible et douloureuse soit l’épreuve, la Kabylie restera debout et renaîtra de ses cendres pour un avenir meilleur et libre. Seul le recouvrement de sa souveraineté lui permettra de bâtir un État kabyle moderne et prospère capable de proteger ses enfants.

Lyazid Abid, Porte-parole de l’URK