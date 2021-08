Incendies à Tizi Ouzou : 69 morts

KABYLIE (TAMURT) – Le bilan des incendies de forêts qui ont ravagé le département administratif de Tizi Ouzou, durant les journées de lundi, mardi et mercredi derniers est lourd, très lourd…

Jusqu’à mercredi à 18 heures, on a dénombré 69 morts. Parmi ces derniers, il y a eu le décès de vingt soldats qui ont pris part aux opérations de sauvetage des citoyens menacés par les flammes. Les 49 citoyens morts lors de cette tragédie sont des deux sexes et de toutes les tranches d’âge, a-t-on appris. Il y a eu même mort d’enfants en bas âge soit par asphyxie ou bien suite à des brûlures graves. Les localités où l’on dénombre le plus de de décès sont : Larbâa Nat Irathen, At Yanni et Azazga. Dans le seul village At Khir, dans la commune d’Ait Khelili, trois citoyens sont décédés dans la nuit de mardi à mercredi dernier au moment où ils tentaient d’éteindre un incendie en compagnie de dizaines d’autres habitants du même village.

Le village qui a enregistré le plus de décès lors de cette tragédie est Ikhlidjen, situé dans la commune de Larbaa Nat Iraten. Pas moins de 26 personnes vivant dans ce village ont trouvé la mort entre lundi et mercredi passé. Bien entendu, ce bilan faisant état de 69 morts, est provisoire et il ne prend pas en considération le nombre de disparus dont on ignore tout pour le moment.

Idir Tirourda