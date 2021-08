Khaled Tahir: « Ni l’indigénisme, ni le racisme, ni le terrorisme ne sont kabylistes. Nous sommes universalistes! »

PRESSE (TAMURT) – Pris de panique suite à l’élan de solidarité internationale dont a bénéficié la Kabylie, le pouvoir algérien décide de livrer un bouc émissaire à une foule en colère, infiltrée par des agents qui criaient « Allah Akbar » et « Sale Arabe », le jeune artiste innocent, Djamel Benslimane, après l’avoir tabassé à l’intérieur d’un Véto.

Ayant été manipulée par le pouvoir, et dominée par la colère, la foule se mit à tabasser à mort la victime de cette mise en scène avant de la bruler par la suite.

Après qu’il ait été prouvé que la victimes était un bénévole et non un pyromane venu bruler nos forêts et villages, nos détracteurs du pouvoir et d’une pseudo opposition en profitent de l’occasion pour mener une cabale contre nous autres kabylistes. Selon eux, nous serions les premiers responsables de ce drame.

Selon le pouvoir et ses relais, ce sont les militants du MAK qui ont assassiné la victime par racisme anti arabe ; et selon les pseudos opposants, nous aurions poussé la population à devenir raciste et violente en tenant un « discours réactionnaire » qui serait, selon leur logique, similaire à celui des indigénistes de France dans la mesure où nous « remplacerions la classe par la race », à la seule différence que eux ils remplacent la classe capitaliste par « les blancs » et que nous par les « arabes ».

Cela est complètement faux, et ce pour ces raisons là:

Premièrement, ce fut le pouvoir qui a manipulé les foules, et la police qui a livré Djamel Benslimane.

Deuxièmement, ce drame s’est déroulé devant la sûreté de l’état.

Troisièmement, le Kabylisme n’inclut en rien une vision unilatérale du racisme, le racisme existe partout. Le Kabylisme prône le droit au peuple Kabyle à son existence en toute fraternité avec les autres peuples qui composent le monde.

Quatrièmement, c’est le pouvoir algérien, à travers ses relais, comme Naïma Salhi, qui pousse la population à devenir raciste en étalant une haine viscérale du Kabyle au nom de l’arabité.

Si il y a des individus qui tiennent des propos racistes et qui se définissent comme indépendantistes ou comme autonomistes, cela n’engage que leurs propres personnes.

Pour conclure, je tiens réitérer mon appel au calme et à la sagesse.

Khaled Tahir