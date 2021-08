Yasmina Oubouzar: « Après l’oxygène et les flammes… (en Kabylie, ndlr) »

PRESSE (TAMURT) – En plus du Covid, des blocages sur l’oxygène, du racket dans les ambassades et de l’apocalypse, voilà que c’est en plein « gigantesque brasier » que cette sale histoire de lynchage vient prendre le relais et compléter les abominables histoires d’Albert Ebossé et d’André Gourde, tous deux assassinés en Kabylie.

Souvenez-vous, et comprenez bien que c’est pour dire au monde que c’est vous les assassins; OUI, vous qui chantez régulièrement dans les rues « pouvoir assassin » pour dénoncer les nombreux crimes du pouvoir algérien!

TOUTES les élites kabyles doivent monter au créneau et prendre leurs responsabilités. Le temps n’est plus à disserter sur le bien fondé d’une idée. Nous ne sommes pas dans une République, encore moins dans une démocratie. Nous sommes dans une scandaleuse dictature aux méthodes diaboliques et mafieuses.

Cette succession de drames, particulièrement violents pour la Kabylie, qui se solde par l’assassinat suspect d’un innocent venu aider, c’est une autre étape que vient de franchir le pouvoir algérien. Cette histoire est plus que LOUCHE! Où sont les auteurs de cet odieux lynchage? Qui sont-ils? Nous devons le savoir !

Cette sale histoire n’est que le début d’une autre série de drames, j’en suis convaincue. Après l’oxygène et les flammes, voilà qu’on passe au meurtre, à l’assassinat. Leurs plan est bien huilé et ils arriveront à leurs fins, ma n3emmed-asen…

Nous sommes TOUS responsables de ce qui va advenir si nous persistons à ignorer la réalité de la guerre multidimensionnelle que le pouvoir algérien est en train de mener à la Kabylie ; guerre à laquelle il a donné le nom pour le moins évocateur d' »Opération ZÉRO KABYLE ».

Yasmina Oubouzar