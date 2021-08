50 degrés à Tizi-Ouzou. La canicule persiste!

KABYLIE (TAMURT) – En plus des dizaines d’incendies, déclenchés quotidiennement un peu partout dans le département administratif de Tizi Ouzou, on assiste, depuis lundi dernier, à une hausse phénoménale des températures. Depuis lundi passé, la température dépasse les 48 degrés chaque jour.

La canicule est partie pour durer puisque les prévisions météo, rendues publiques hier, annoncent la persistance de cette chaleur torride et infernale pour les prochaines journées. Alors que le bulletin météo spécial avait prévu que les températures très élevées allaient baisser à partir de demain à 19 h, un autre BMS vient d’être rendu public pour annoncer que cette canicule va encore perdurer, au moins, jusqu’à lundi prochain. Pour demain, on annonce à Tizi Ouzou, des températures qui vont dépasser 44 degrés à l’ombre.

Idem pour les journées de dimanche et lundi prochains. Sous le soleil, les températures dépasseront les 50 degrés. Un maximum de vigilance doit donc être observé surtout entre 11 h et 17 h. Ne sortir qu’en cas de nécessité absolue est fortement conseillé surtout pour les personnes vulnérables. La population de Tizi Ouzou est en train de traverser des moments très difficiles car, en plus de cette canicule qui rend la vie extrêmement difficile, surtout avec les pénuries d’eau et les coupures intermittentes du courant électrique, il y a le drame engendré par les incendies, ainsi que la maladie de la covid-19. Cette dernière continue d’endeuiller des dizaines de famille chaque semaine.

Idir Tirourda