Tizi-Ouzou. 12000 hectares partis en fumée!

KABYLIE (TAMURT) – Pas moins de 12 000 hectares sont partis en fumées depuis le début, lundi passé, de cette vague d’incendies ayant touché plusieurs dizaines de communes du département administratif de Tizi Ouzou.

En plus du drame humain qu’ont occasionné ces incendies, on assiste aussi à une véritable catastrophe écologique. Inédite de surcroit. La population de Tizi Ouzou est en train de vivre sa plus grande épreuve. Jamais de mémoire d’homme, il n’y a eu un tel drame, une telle catastrophe, autant de dégâts naturel, autant de désertion de villages et des habitations par leurs occupants, etc. Le malheur, c’est que ça se poursuit encore. En ce jeudi 12 août, il y a eu pas moins de 26 nouveaux incendies dans autant de communes dont Ouadhias, Tizi Rached, Ath Douala, Ath Mesbah, Taguemount Azzouz, Iboudrarène, Ath Yahia, Tizi Ghennif, Illoula Oumalou, etc.

Il faut préciser, en outre, que le bilan concernant les superficies pulvérisées par les feux depuis lundi dernier, fait état de plus de 12 000 hectares d’espaces verts partis en fumée. Et il ne s’agit que d’un chiffre provisoire car il ne comprend pas les dégâts engendrés par les 26 incendies enregistrés en ce jeudi 12 août 2021.

Idir Tirourda