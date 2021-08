Incendies criminels en Kabylie : Les amazighs du Maroc apportent leur soutien au peuple kabyle

TAMAZGHA (TAMURT) – Pas moins de sept associations amazighes du Maroc viennent de rendre public, ce vendredi 13 août, un communiqué dans lequel elles expriment leur « solidarité inconditionnelle » au peuple Kabyle, dénonce « l’inaction du pouvoir militaire laissant la Kabylie à son sort » et appelle les amazighs du monde à collecter des dons en vue d’aider la Kabylie « à retrouver sa normalité ».

Les associations amazighes du Maroc « Réseau AZUL », « Acal El Hajeb », « Afza Tagzirt », « Agraw Lille », « Agharass nl Xir Tadouart », « Amghar Khénifra » et « Aasid Meknès » viennent de signer conjointement un communiqué « de solidarité avec la Kabylie » dans lequel elles expriment le soutien des amazighs du royaume chérifien au peuple kabyle, qui fait face à l’une des pires épreuves de son Histoire. « Depuis le 9 août, le pays kabyle connaît des feux de forêts dévastateurs. Plus de quarante départs de feu ont été enregistrés en même temps dans les différentes régions de la Kabylie. Les incendies ont fait plus de 80 victimes, brûlé des villages entiers, calciné le bétail et la faune sauvage et ravagé de grandes surfaces forestières », déplorent les associations signataires de ce document. Celles-ci se sont indignées devant les « mesures dérisoires » prises par le pouvoir militaire, en sacrifiant de jeunes soldats envoyés dans le feu de la fournaise sans aucun moyen approprié.

« Face à l’ampleur de la catastrophe qui a provoqué des drames humains, des malheurs, des traumatismes et un désastre écologique, le pouvoir militaire algérien n’a pris que des mesures dérisoires pour endiguer le brasier en envoyant des militaires et des éléments de la protection civile sans moyens pour périr dans les flammes. Cette faible mobilisation en dit long sur l’attitude du pouvoir en place envers la Kabylie qu’il ne cesse de réprimer et d’étouffer par tous les moyens », a-t-on constaté.

Par ailleurs, les rédacteurs de ce communiqué affirment que « plusieurs observateurs n’écartent pas l’implication de ce pouvoir dans ce crime perpétré à répétition depuis plusieurs années sans qu’aucune lumière ne soit faite sur le mystère qui entoure ces incendies d’origine criminelle ». Cela n’est un secret pour personne, selon ces associations amazighes. « Il y a certainement derrière ces crimes des desseins diaboliques qui ont pour but de transformer la Kabylie en enfer et pousser les kabyles à choisir le chemin de l’exil », a-t-on souligné.

Ainsi, tout en saluant « le courage et l’héroïsme » avec lesquels les kabyles ont fait face à la situation « aux risques et périls de leurs vies en faisant preuve de solidarité, d’entraide et de négation de soi pour servir l’intérêt général », les amazighs du Maroc demandent « à tous les amazighs du monde de se mobiliser pour collecter les dons afin de reconstruire les maisons endommagées, reboiser les montagnes brûlées et aider la Kabylie à retrouver sa normalité ».

Arezki Massi