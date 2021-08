L’assassin de Djamel Bensmail arrêté à Blida

KABYLIE (TAMURT) – L’un des assassins présumés du jeune artiste et bénévole, Djamel Bensmail, tué à Larbâa Nat Irathen, est originaire de la région de Larbâa dans la wilaya de Blida, ont indiqué des sources concordantes hier.

Les premiers éléments d’informations concernant l’assassinat des plus mystérieux du jeune artiste Djamel Bensmail, perpétré à Larbâa Nat Irathen, commencent à tomber. Aujourd’hui, un jeune homme a été arrêté à Blida et de nombreux indices convergeant laissent croire que c’est cette personne arrêtée, qui a d’abord asséné plusieurs coups de couteaux à la victime à l’intérieur du fourgon de la police pris d’assaut par une foule hystérique, comme le montrent les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Ce suspect et accusé principal s’appelle Z. Walid. Il réside à Larbaa dans la wilaya de Blida et il n’est point du département administratif de Tizi Ouzou.

Ce présumé-accusé circulait à bord d’un véhicule immatriculé 15 en provenance de la capitale Alger. Il faut rappeler que dans le cadre de la même affaire, pas moins de 46 personnes ont également été arrêtées ces trois derniers jours. Ces dernières sont celles qui apparaissent sur les vidéos de l’assassinat suivi d’immolation du jeune regretté Djamel Bensmail. Un assassinat condamné sans ambages et à l’unanimité par tout le monde.

Idir Tirourda