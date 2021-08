Kabylie : Vers la plantation de plus d’un million d’oliviers

KABYLIE (TAMURT) – Malgré les dégâts incommensurables provoqués par les incendies de forêt, la Kabylie saura comment relever le défi et retrouver sa riche biodiversité et son riche patrimoine naturel. Des voix s’élèvent d’ores et déjà à l’effet de se préparer à une vaste opération de reboisement qui aura lieu le mois d’octobre prochain. Dans cette optique, un opérateur économique de la région d’Akbou, dont l’identité n’a pas été révélée, a promis de prendre en charge financièrement cette opération.

Il s’agira de planter notamment pas moins d’UN million d’oliviers, et ce aux quatre coins de la Kabylie. Mieux que ça, des associatifs des régions de Tizi Uzzu et Vgayet comptent lancer eux aussi de vastes opérations de reboisement à l’effet de reconstituer le couvert végétal des régions sinistrées et parti en fumée durant ces derniers jours. La Kabylie est connue pour ses denses forêts peuplées surtout de chênes-lièges, de pins d’Alep, de caroubiers, de chênes-zen et bien d’autres espèces et arbustes. Il reste que l’olivier demeure l’arbre symbole de la région, d’où de multiples appels à l’effet de planter le maximum de jeunes plants d’oliviers.

L’olivier est aussi la richesse de la Kabylie à travers les siècles. Il est l’arbre par excellence de la Kabylie. C’est ainsi que la Kabylie retrouvera son couvert végétal et ses oliviers, tant adulés par nos aïeux depuis la nuit des temps. Les kabyles ont toujours su relever les défis et repousser le mal d’où qu’il vienne !

Dalil Imaxlufen