Tizi Ouzou : black-out sur le nombre de morts

KABYLIE (TAMURT) – En l’absence d’informations officielles, ce sont les rumeurs et Facebook qui ont pris le relai. Quel est le nombre de personnes décédées suite aux derniers incendies qui se sont déclenchés en Kabylie ?

Pour l’instant, c’est le silence total du côté des officiels concernant le nombre exact de décès ainsi que de celui des blessés. La rumeur a pris donc la place de l’information officielle pour déverser divers bilans aussi contradictoires les uns que les autres. A ce jour, aucun responsable habilité n’a rendu public le nombre de personnes ayant perdu la vie lors de ces terribles incendies. Les informations qui circulent çà et là font état de plus de 100 morts. Des chiffres comme 130, 150 ou 170 morts reviennent le plus. Mais en l’absence de communication officielle concernant cet aspect très sensible, on ne peut aucunement donner du crédit à tous ces chiffres. Il y a aussi le nombre de personnes portées disparues.

A ce jour, on ignore encore ils sont à combien. Chacun y va de sa propre spéculation. Mais là aussi, l’officiel n’y est pas. Une chose est en revanche sûre, c’est le village Ikhlidjen, dans la commune de Larbâa Nath Irathen, qui a enregistré le plus grand nombre de morts et le plus grand nombre de blessés en plus de celui des disparus. Le fait qu’il y a un silence total concernant le bilan des pertes humaines, suite à ces incendies, relèvent-il d’une volonté de cacher la vérité ? Ou bien s’agit-il uniquement d’une défaillance en matière de communication comme il y en a tant dans plus d’un secteur ?

Tarik Haddouche