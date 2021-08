Meurtre perpétré à LNI : Nour-Eddine Boukrouh évoque « un crime d’Etat » que le régime algérien veut imputer au MAK

ALGERIE (TAMURT) – L’homme politique algérien Nour-Eddine Boukrouh a remis en cause la version officielle de la police judiciaire algérienne sur le meurtre de Djamel Bensamïl à Larbaa Nath Irathen. Dans une longue contribution publiée, ce dimanche 16 août, sur sa page Facebook, l’ex ministre du Commerce sous Bouteflika relève des contradictions entre la version du Parquet et celle du directeur de la PJ. Tout en jugeant « irrecevables » les explications fournies par le DG de la PJ algérienne pour justifier « l’inaction » de la police, Boukrouh évoque clairement « un crime d’Etat ».

‎Nour-Eddine Boukrouh a souligné d’emblée dans sa contribution que le crime d’Etat n’est pas un fait inédit en Algérie, mais c’est une pratique ancrée dans la culture des dirigeants algériens, et qui remonte même avant l’indépendance. « Les crimes d’Etat dans l’histoire contemporaine de l’Algérie (1957-2021) ne se comptent pas. De ‎celui de Abane Ramdane (décembre 1957) à celui de Boudiaf (juin 1992), les causes en étaient ‎politiques. Ils s’expliquaient par les luttes pour le pouvoir et une certaine « raison d’Etat » pouvait ‎être invoquée, même s’ils n’ont jamais été reconnus comme tels », a-t-il affirmé. Evoquant le meurtre de Djamel Bensmaïl, cet observateur et commentateur de la scène politique algérienne n’arrive pas à comprendre ni à admettre l’inaction de la police, ce qui conforterait sa thèse. « L’inexplicable et l’inadmissible dans l’affaire, c’est que les faits se sont déroulés à quelques mètres ‎de l’entrée du commissariat de police, sous les yeux indifférents de plusieurs policiers, et avec ‎l’assentiment des plus hauts responsables nationaux de la DGSN qui auraient ordonné ce retrait ‎soi-disant pour ne pas causer de plus importantes pertes, ce qui veut dire que celle de Djamel était ‎concédée avant d’être actée », a-t-il souligné.

Abondant dans le même sens, Boukrouh estime que les explications du DG de la PJ soulèvent des soupçons. « Or voici qu’hier, 15 août, c’est le directeur de la police judiciaire qui fait une déclaration publique sur ‎les circonstances dans lesquelles a été assassiné le jeune artiste. Ses propos et son raisonnement ‎ont laissé sur sa faim l’opinion publique qui a vu sa curiosité légitime se transformer en certitude ‎qu’il y a du louche, que c’est une « bavure », une mauvaise évaluation des choses, ou même un ‎crime d’État ». Boukrouh n’a pas manqué de mentionner les contradictions flagrantes entre la version du DG de la PJ et celle de la justice : « La version du directeur contredisait le communiqué délivré par le Parquet quelques jours plus tôt et ‎valait reconnaissance de la responsabilité de la police dans ce meurtre du commissariat de la daïra ‎‎(sous-préfecture) au « commandement supérieur » évoqué par le directeur. Les explications qu’il a ‎fournies pour justifier l’inaction de la police qui a assisté du début à la fin au lynchage sans esquisser ‎le moindre geste dans ce « flagrant délit », sont irrecevables », a-t-il soutenu.

Pour rappel, le procureur de la République près le tribunal de Larbaâ Nath Irathen (LNI) avait déclaré dans un communiqué que le défunt Djamel Bensmaïl a été remis par un groupe de citoyens à la police, alors que le DG de la PJ avait affirmé lors d’un point de presse que la victime s’est rendue d’elle-même à la police demandant sa protection. Qui croire ? Le parquet ou la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

« La police a livré Djamel à la foule »

Le non-recours aux tirs de sommation par la police n’a qu’une explication selon Boukrouh. Il y avait une volonté de livrer le défunt artiste à une foule, manipulée et préparée à commettre l’irréparable : « Selon toute vraisemblance, la police a livré Djamel Bensmail à une foule persuadée qu’elle était ‎autorisée à assouvir ses envies meurtrières. Le droit, la loi, le sens moral, faisaient obligation aux forces de l’ordre présentes sur les lieux ‎d’empêcher ce crime par tous les moyens, au péril de leur vie, en tirant à balles réelles ‎sur quiconque se serait opposé à elles dans l’exercice de leurs fonctions, et même si l’opération ‎devait se solder par des victimes », a-t-il commenté. Pourtant, ce crime était évitable, selon Boukrouh. « Deux ou trois rafales tirées en l’air ‎auraient suffi pour mettre fin à l’expédition meurtrière et disperser la foule composée non pas de ‎‎« têtes brûlées », des cocktails-molotov ou des armes blanches à la main, mais d’adultes à l’aspect ‎ordinaire, sérieux et responsable.

Même les individus arrêtés et à qui la parole a été donnée dans la foulée de la déclaration du ‎directeur n’avaient pas l’air de malfaiteurs à la mine patibulaire, ni d’écervelés prêts à en découdre, ‎mais de personnages du commun comme vous et moi. Les dizaines de vidéos diffusées sur les ‎réseaux sociaux montrent une foule énervée mais pacifique, parlementant avec les policiers en civil ‎sans animosité, et qui se serait dispersée sur de simples injonctions verbales dans sa direction. Il y avait du brouhaha, ‎mais pas une tension explosive et une foule en transe », a déclaré cet ancien ministre algérien.

Se débarrasser d’un hirakiste et imputer le crime au MAK

Pour Boukrouh, ce crime a été soigneusement orchestré à tous les niveaux de responsabilités au sein de la police algérienne. « La police a, du sommet à la base, laissé commettre sous ses yeux et ceux du monde un lynchage ‎barbare. En adoptant cette attitude, elle a délibérément suspendu sa raison d’être en tant ‎qu’institution chargée de la protection de la vie humaine et de l’ordre public, et par conséquent à ‎l’existence de l’État pendant toute la durée du crime. Elle a ainsi forfait à sa vocation, à sa mission, à sa ‎raison d’être car d’autres options qu’elle connait mieux que nous, simples spectateurs, s’offraient à ‎elle », a-t-il déduit.

Quelle est donc ce choix qui s’offrait aux services secrets algériens. « Elle a choisi de sacrifier un jeune homme de 34 ans venu faire du bien, de trahir son serment de ‎défendre en toutes circonstances la loi, l’ordre et la sécurité des biens et des personnes et de ‎rendre l’État complice d’un crime d’État sans raison d’État, sauf à croire à la théorie défendue par ‎certains selon laquelle il s’agirait d’une opération destinée à faire d’une pierre deux coups : se ‎débarrasser d’un « hirakiste », et imputer le crime au MAK », a expliqué cet homme politique algérien.

Arezki Massi