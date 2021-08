Algérie/ Incendies perpétrés en Kabylie et meurtre de Djamel Bensmaïl : Crimes et mensonges d’Etat

TAMAZGHA (TAMURT) – Bien que la justice n’ait pas encore terminé son enquête, le Haut Conseil de Sécurité (HCS) algérien, réuni ce mercredi 18 août, sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune, a officiellement imputé, sans avancer aucune preuve tangible, les incendies criminels perpétrés en terre kabyle et le meurtre de Djamel Bensmaïl au Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK). Pour préparer l’opinion publique algérienne à gober ce gros mensonge, le régime algérien avait actionné dès le début des incendies sa vilaine machine à propagande pour incriminer le MAK sur la seule base d’accusations sans preuves.

Après avoir embrasé tout le pays kabyle par des incendies criminels, le régime algérien, toute honte bue, veut maintenant imputer aux enfants de la Kabylie ce crime abominable qui a coûté la vie à plus de 100 personnes, provoqué la destruction de milliers d’hectares de végétation, d’arbres fruitiers et décimé des milliers d’animaux. En effet, dans un communiqué sanctionnant sa réunion d’aujourd’hui, le HCS de l’Algérie a annoncé sans présenter aucune preuve que « l’implication » du MAK et de Rachad, deux mouvements qu’il a classé comme « organisations terroristes » le 18 mai dernier, « a été établie » dans les incendies ayant ravagé la Kabylie et dans l’assassinat de Djamel Bensmaïl. La question qui saute aux yeux est : comment deux mouvements diamétralement opposés, dont les idéaux et les visions sont parfaitement contradictoires, s’accordent et s’unissent pour commettre ces deux forfaits.

Pour le peuple kabyle, dans toute sa diversité, cette accusation ridicule ne tient pas debout. Même les algériens, ceux qui sont soucieux de connaître la vérité sur ces deux crimes, n’y croient pas. Né dans le sillage du Printemps Noir, après l’assassinat de 128 jeunes kabyles par les balles explosives des gendarmes de ce même régime algérien, le MAK est un mouvement qui lutte pacifiquement pour l’autodétermination de la Kabylie, en s’appuyant sur le droit international. « Rachad », quant à lui, est un mouvement de mouvance islamiste. Ses figures sont les héritiers du Front Islamique du Salut (FIS). Par ailleurs, la décision prise par le HCS d’arrêter tous les membres du MAK « jusqu’à leur éradication totale », ce qui est une déclaration de guerre à toute la Kabylie, nous montre clairement que les incendies déclenchés au même moment au pays kabyle et le meurtre du jeune de Miliana sont des plans soigneusement échafaudés par les services secrets algériens afin de donner un prétexte, en accusant le MAK, à cette répression massive.

En optant pour la politique de la terre brûlée, le régime algérien ira droit dans le mur. Les indépendantistes kabyles, imprégnés de pacifisme, ne se laisseront pas faire. Des voix s’élèvent déjà pour réclamer une enquête internationale qui lèvera le voile sur les crimes commis par le régime algérien en Kabylie. A noter que le HCS de l’Algérie s’est attaquée également au Maroc et à Israël qu’il accuse d’être derrière le MAK.

Arezki Massi