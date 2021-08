Vgayet : Seize candidats à l’immigration clandestine arrêtés à At K’sila

KABYLIE (TAMURT) – Seize jeunes, dont une fille, candidats à l’immigration clandestine ont été arrêtés dernièrement par les services de sécurité à At K’sila, à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Vgayet ville, rapporte la Radio locale.

« (…) 16 personnes, dont une fille, ont été arrêtées par la gendarmerie de Bejaia pour tentative de Herraga en Europe à partir du port d’At K’sila les 13 et 14 du mois en cours à 2h du matin »selon la même source, qui précise : « Parmi les personnes arrêtées, figurent 7 organisateurs de Bejaia. » Il importe que ces seize candidats à l’immigration clandestine sont natifs des villes de Dellys (Boumerdes) et d’Alger et sont âgés entre 21 et 55 ans.

Lors de cette opération, d’après la Radio Soummam, « trois bateaux, des téléphones portables et 2085 euros ont été récupérés. »

Dalil Imaxlufen