Enseignement : Tamazight exclue de nouveau

KABYLIE (TAMURT) – Compte tenu de la crise sanitaire, le ministère de l’Education nationale a pris une batterie de mesures visant à réduire la propagation du coronavirus dans les établissements scolaires. L’enseignement de la langue tamazight en a été victime.

Le ministère de l’Education n’a pas hésité à sacrifier l’enseignement de la langue tamazight afin d’alléger les programmes scolaires et le volume horaire hebdomadaire dans les écoles pour l’année scolaire 2021-2022 dont le coup d’envoi sera donné le 21 septembre. Sauf en cas d’un regain incontrôlable de la maladie de la covid-19. Ce qui est loin d’être exclu selon les spécialistes de la santé qui évoquent avec persistance l’arrivée d’une quatrième vague, plus meurtrière que cette troisième vague qui ne cessent d’endeuiller des centaines de familles. Ainsi, dans le sillage des mesures prises par le ministère de l’Education, dans le cadre de ce qui est appelé le protocole sanitaire, il y a l’exclusion de l’enseignement de la langue tamazight qui ne figurera désormais plus dans l’emploi du temps officiel. Mais l’enseignement de tamazight devrait dorénavant être programmé en dehors de la grille officielle des autres matières enseignées.

La langue Tamazight vient d’être classée (encore une fois) comme matière non-essentielle, voire non importante. Une classification et une qualification qui contrastent foncièrement avec le statut théorique de langue nationale et officielle qu’on attribue à tamazight, depuis quelques années. Les enseignants et les militants de l’Amazighité n’ont pas attendu le début de l’année scolaire afin de dénoncer cet ostracisme à l’égard de la langue tamazight, qui démontre, si besoin est, que le problème identitaire est loin d’être réglé. Bien au contraire.

Idir Tirourda