La JSK victime d’une campagne de dénigrement

KABYLIE (TAMURT) – La JSK est de nouveau prise à partie par ses ennemis de tous bords. Une campagne de dénigrement et de désinformation synchronisée est menée contre le club phare de la Kabylie.

Un club qui a pourtant réalisé une saison des plus brillantes et des résultats auxquels il n’a pas eu droit depuis une quinzaine d’années. Mais les ennemis de la JSK sont nombreux. Ces derniers ont choisi la fin de saison pour tenter de déstabiliser le club en semant la zizanie et en distillant de fausses informations de tous genres. La direction du club a réagi hier à ces allégations. « Suite au soi-disant communiqué, qui circule sur les réseaux sociaux, attribué à Mr Denis Lavagne employé de la JSK, par un certain journaliste médiocre ayant un parti-pris flagrant dans ses analyses et interventions dans la presse et la télévision, nous nous étonnons d’abord que ce papier ne soit pas signé par l’intéressé et qu’il soit publié à travers une page Facebook d’un journaliste bien précis au service d’un organe, ayant manifesté à plusieurs reprises son acharnement contre la JSK », déplore et dénonce la direction de la JSK.

Cette dernière a indiqué que l’honnêteté aurait voulu que ce document soit envoyé à la presse et signé par son auteur. « Qu’à cela ne tienne, nous tenons à préciser que Mr. Denis Lavagne est toujours employé du club, et cela, jusqu’à la fin de saison, et ce, conformément au contrat signé le 05/01/2021 (fin de saison étant le 28/08/2021), et que M. Lavagne est sous le coup d’une mise à pied conservatoire qui prendra fin le 23/08/2021 jour de sa convocation devant le conseil de discipline pour répondre des faits qui lui sont reprochés par la direction du club », précise encore la direction du club-symbole de la Kabylie.

Cette dernière a tenu à informer l’opinion publique que suite à cela, une conférence de presse sera animée et toutes les informations utiles seront communiquées. Les responsables de la JSK constatent avec regret que, comme à l’accoutumée, une campagne de désinformation fait rage. « Certains journalistes sportifs font dans les récits imaginaires, à l’image du Sieur Bouhnika de la chaîne EL Heddaf qui ne rate pas une occasion de montrer son parti-pris et son manque de lucidité, voire de son manque de respect envers sa personne et les téléspectateurs qui le suivent en débitant un tas d’âneries chaque Jeudi soir sur une chaîne trottoir pour ne pas dire autre chose. Le sport roi est malade de son milieu et ce genre de personne le démontre deux fois par semaine », dénonce la direction de la JSK tout en invitant les supporters de la JSK à prendre les informations à la source et à ne pas se précipiter ou se laisser manipuler par « ces médiocres qui n’ont de journaliste que le nom ».

Idir Tirourda