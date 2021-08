Algérie : La propagande du pouvoir algérien contre les indépendantistes provoque risée et dégoût

TAMAZGHA (TAMURT) – La médiocrité de la propagande du régime algérien contre le MAK et les indépendantistes kabyles est sans limite. En faisant appel à des acteurs aussi médiocres, la Télé-propagande du régime, l’ENTV, s’enfonce davantage dans le ridicule. Les récentes déclarations mensongères de Smaïl Mira, un député élu sans voix, sur le plateau de la télévision publique algérienne n’ont pas seulement suscité la risée, mais le dégoût des téléspectateurs tellement les mensonges distillés étaient flagrants. « Ce mouvement terroriste, ou plutôt juif, a constitué un danger sur le pays depuis sa création, même au temps de Boumediene et de Chadli », a-t-il déclaré sans rougir. Mais, tout le monde reconnait le père et le théoricien de ce genre de propagande nauséabonde. C’est le nazi Joseph Goebbels qui a dit un jour : « Plus le mensonge est gros, mieux il passe ».

Encore une fois, le régime algérien s’est ridiculisé par sa propagande de bas étage. En voulant imputer contre tout entendement l’origine des incendies ayant ravagé la Kabylie au MAK, la maffia aux commandes de l’Algérie s’enfonce dans son délire. Il y a un abîme entre les accusations médiocres et mensongères proférées contre les indépendantistes kabyles et la réalité sur ces derniers, dont le pacifisme est connu et reconnu par tous. Invité au JT de l’ENTV pour apporter « des preuves » sur la prétendue implication du MAK dans les incendies criminels perpétrés dernièrement en Kabylie, Smail Mira, « élu député » lors du scrutin législatif du 12 juin, massivement boycotté en Kabylie, porte sur le MAK des accusations imaginaires et absurdes: « Ce mouvement terroriste, ou plutôt juif, a constitué un danger sur le pays depuis sa création, même au temps de Boumediene et de Chadli. (…) Ils ont essayé d’acheter des armes après Boumediene et au temps de Chadli auprès de la Yougoslavie. Depuis ce temps-là, il essaie de détruire l’Algérie. Je le nomme juif (Ferhat Mehenni, NDLR), car il a la nationalité juive et détient un passeport juif et une carte d’identité juive », a-t-il déclaré sans avancer aucune preuve. S’enfonçant dans son élucubration, Smail Mira affirme, en réponse à la question de la journaliste de l’ENTV qui l’interrogeait sur les outils utilisés par le MAK, que Ferhat Mehenni « donnait des ordres à ses partisans d’allumer les feux dans les forêts de la Kabylie et en dehors de la Kabylie, et de détruire les citernes d’eau et les stations d’électricité ».

Pour Smail Mira, ex P/APC de Tazmalt, le fait que Ferhat revendique sa kabylité fait de lui « un raciste ». « J’espère qu’on fasse un terme à cet homme destructeur et juif. Il incite au racisme. Je l’ai entendu dire : ‘’je ne suis pas algérien, mais kabyle’’ », a-t-il affirmé. Par ailleurs, ce qui est grave et dangereux est l’appel de cet énergumène depuis le plateau de la télévision algérienne à prendre les armes contre les militants du MAK comme cela était le cas lorsque des groupes d’autodéfense ou milices populaires ont été créés durant la décennie noire avec le consentement du gouvernement algérien pour lutter contre les terroristes islamistes. « On a combattu le terrorisme de 1993 à ce jour. Si l’Etat nous autorise à le faire (contre le MAK), je le ferai. Et nous seront à la disposition des autorités », a-t-il proposé. Sans donner de preuves encore une fois, Smail Mira, continuant à délirer, annonce qu’un « groupe des militants du MAK, originaires de Bejaia, est en train de s’entraîner dans un pays voisin (Maroc, NDLR) », alors qu’un autre groupe « s’entraine à Tel-Aviv ».

Pour rappel, Smail Mira, l’un des relais du pouvoir central d’Alger en Kabylie, est accusé par les habitants de Tazmalt d’avoir assassiné le jeune manifestant Hamza Ouali en 1998, lors des manifestations qui ont suivi l’assassinat de Matoub Lounes. Le 13 juillet 2007, alors député du RND, il a tué un jeune, Kamel Saadi, qui faisait son jogging au lieu-dit Avawal, à la frontière entre les départements de Tizi Wezzu et Vgayet. Apparemment, Smaïl Mira, qui a du sang sur mains, a la gâchette facile. Le protégé du régime algérien veut encore sévir.

Arezki Massi