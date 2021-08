Tizi Ouzou : Ikhlidjen appelle à l’aide

KABYLIE (TAMURT) – Les habitants du village martyr, Ikhlidjen, à Larbâa Nath Irathen, ayant enregistré plus de 25 morts, suite aux derniers incendies ravageurs, a appelé les citoyens de toutes les régions à venir nombreux vendredi prochain pour les aider à reconstruire leur village.

C’est un appel pressant que viennent de lancer les habitants du village Ikhlidjen, le plus affecté par les récents feux de forêts, à tous les citoyens volontaires, pour faire le déplacement vendredi prochain afin de prendre part à un immense volontariat qui tentera de redonner des couleurs à cette localité ravagée par les flammes. Il s’agit d’une opération de volontariat à travers laquelle, les participants débarrasseront le village et ses alentours de toutes les traces des feux du 9 août dernier et des jours suivants. Les dégâts, au village Ikhlidjen, dépendant administrativement de Larbâa Nath Irathen, sont énormes faut-il le rappeler. En plus de plus de 25 morts, habitants dans ce village, il y a lieu de souligner qu’on déplore également une dizaine de disparus dont on ignore le sort jusqu’à aujourd’hui.

Il faut souligner qu’à ce jour, le bilan global concernant le nombre de morts engendrés par les récents incendies demeure inconnu. La vox populi parle d’environ 180 décès. Mais aucune source officielle n’a ni confirmé ni infirmé ce nombre. Les régions qui ont subi le plus de dégâts aussi bien humains que matériels sont : Ath Yanni, Larbâa Nath Irathen, Ath Douala, Ouadhias, Ath Zmenzer et Azazga. Hier, Zahem Chabane, un citoyen de la localité d’Ath Yanni, gravement brûlé et hospitalisé, a rendu l’âme. La liste des victimes décédées suite à ces incendies s’allonge donc malheureusement. Tous les habitants d’Ath Yanni et de ses environs étaient choqués suite à l’annonce du décès de Zahem Chabane, un homme humble et très estimé par la population.

Idir Tirourda