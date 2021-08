Urgent : Disparition inquiétante de Kamira Nait Sid, présidente du CMA

KABYLIE (TAMURT) – La présidente du Congrès Mondial Amazigh, CMA en abrégé, n’a pas donné signe de vie depuis mardi 24 août, a alerté, aujourd’hui mercredi, son frère Amar dans une vidéo postée sur le réseau social Facebook, tout en mettant en garde ceux qui l’ont kidnappée.

« Je veux faire un live en extrême urgence à propos de ma sœur Kamira Nait Sid, la présidente du Congrès Mondial Amazigh. Facebook m’a bloqué aujourd’hui, et je ne sais pas pourquoi. Peut-être c’est bien calculé. Cela fait deux jours qu’elle n’a pas donné signe de vie. Nous nous sommes rendus à DBK (Draa Ben Khedda), où elle a l’habitude de passer la nuit. On a frappé à la porte, mais aucun signe de vie. On a alerté les pompiers et la police, qui ont défoncé la porte de la maison, mais on ne l’a pas trouvée », a déclaré Amar. Celui-ci met en garde les kidnappeurs de sa sœur. « Nous savons qui l’ont kidnappée. Qu’ils assument toute leur responsabilité. Le seul ennemi qu’elle a est bien identifié », a-t-il averti. Il est utile de souligner ici que le 22 août dernier, un certain Hassan Kacimi a déclaré sur les ondes de la chaine 3 (francophone) de la radio publique algérienne que « le Congrès Mondial Amazigh est passé sous la coupe du Mossad ».

D’ailleurs, le CMA a réagi à ces allégations mensongères dans une lettre adressée, le lendemain, au directeur de ce média. « La chaine 3 (francophone) de la radio publique algérienne que vous dirigez a donné la parole dans son émission « l’invité de la rédaction » du 22 août 2021 à 8h15, à M. Hassan Kacimi, présenté comme un « expert des questions géostratégiques et migratoires »[1]. Celui-ci a déclaré que ‘’le Congrès Mondial Amazigh est passé sous la coupe du Mossad, des services secrets marocains et de certains pays étrangers’’. Il a ajouté que ‘’le Congrès Mondial Amazigh a un plan d’action subversif déployé dans tout le Maghreb’’. En réalité, Hassan Kacimi est un haut fonctionnaire du ministère algérien de l’intérieur et s’il est expert en quelque chose, il l’est surtout dans le domaine du mensonge. Ses propos ne sont que des élucubrations fantaisistes et farfelues sorties de la tête d’un agent de l’Etat qui applique bêtement la feuille de route du pouvoir militaire algérien consistant à diaboliser et à criminaliser les organisations amazighes et kabyles en particulier pour pouvoir justifier ses actes de répression », lit-on dans cette lettre publiée sur le site web du CMA.

Cette organisation qui défend les intérêts des peuples amazighs a souligné que l’application de cette feuille de route est entrée en vigueur. « Ce plan diabolique est déjà appliqué puisque des dizaines de membres d’associations et de mouvements politiques Kabyles démocratiques sont déjà en prison sans motif légitime et d’autres sont activement recherchés », a-t-on dénoncé, tout en demandant un droit de réponse à la chaine 3. « Afin de répondre aux ragots et aux calomnies de M. Kacimi et éclairer les auditeurs de la radio algérienne, nous demandons, M. le directeur, de pouvoir bénéficier d’un droit de réponse, en présence dans vos studios à Alger ou à distance », a écrit le CMA. La chaine 3 n’a pas jugé utile de répondre à la requête du CMA, bafouant les règlent élémentaires de déontologie du journalisme.

Arezki Massi