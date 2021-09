Bessaoud et le drapeau amazigh décriés par Samir Bouakouir

KABYLIE (TAMURT) – Samir Bouakouir, ancien Premier secrétaire du FFS, non-élu mais désigné bien sûr, ne sait plus sur quel pied danser pour plaire au pouvoir afin que ce dernier lui fasse appel et lui offre une place.

Dans toutes ses sorties récentes, Samir Bouakouir caresse le pouvoir algérien dans le sens du poil et dans tous les sens. Il n’hésite même pas à s’attaquer aux symboles de la Kabylie et de l’Amazighité comme le montre sa dernière sortie. En effet, Samir Bouakouir n’a pas hésité à tirer à boulets rouges sur Bessaoud Mohand Arab, l’un des plus grands militants de la cause berbère de tous les temps. Mais pas que. Il s’en est pris aussi de manière frontale au drapeau culturel amazigh. Toute honte bue, Samir Bouakouir souligne : « Jamais je ne hisserais l’emblème dit amazigh conçu au sein de l’ACB de Mohand Arab Bessaoud et Jacques Bénet et imposé par le très suspect Congrès mondial Amazigh, cheval de Troie des puissances mondiales néolibérales, comme le drapeau d’une pseudo entité supranationale, Tamazgha, négatrice de l’Algérianité et de l’Etat-nation. Je suis un algérien amazigh, c’est à dire un homme libre. Et un authentique Amazigh, de la graine d’un Jugurtha, ne peut, en aucune circonstance et sous aucun prétexte, se faire le complice de ceux qui veulent enterrer l’Algérie moderne de Novembre et de la Soummam et ressusciter les vieux démons du tribalisme et de l’ethnicisme ».

Bien sûr, tout le monde aura compris qu’une telle déclaration ne peut avoir d’autre synonyme que celle d’une offre de service au pouvoir algérien. Mais ce que Samir Bouakouir a oublié de prendre en considération dans « sa stratégie politique », c’est le fait qu’une telle sortie publique lui enlève toute chance d’être admis ni dans un camp ni dans l’autre. Il suffit, pour le confirmer, de voir toutes les réactions d’hostilité, que Samir Bouakouir a recueillies après son offre de service au pouvoir.

Juba Gacemi