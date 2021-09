Cherif Mellal chez Nordine Ait Hamouda

KABYLIE (TAMURT) – Une délégation de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK), conduite par son président Cherif Mellal, s’est rendue hier, au domicile de l’ex-député et fils du colonel Amirouche, Nordine Ait Hamouda. Cette visite intervient au lendemain de la libération de Nordine Ait Hamouda qui a passé deux mois à la prison d’El Harrach.

Cherif Mellal a accédé à l’intérieur de la maison de Nordine Ait Hamouda et, en sortant, il a été accompagné par ce dernier, avec lequel il a continué à discuter un peu en présence de quelques citoyens. Aucune déclaration n’a été faite par Cherif Mellal à l’issue de cette visite à Nordine Ait Hamouda. Mais une telle visite et un tel geste revêtent incontestablement une haute signification politique. Une visite qui intervient aussi au moment où les adversaires de Cherif Mellal ont décuplé leur acharnement en s’attaquant à ce dernier avec le soutien de plusieurs chaines de télévision hostiles à la Kabylie dont la chaine thématique sportive El Heddaf-TV.

Cette dernière a diffusé en boucle, ces dernières quarante-huit heures, une longue intervention de Azwaw et Ait Mouloud, qui font partie des ennemis de Mellal. Ces derniers se sont attaqués avec une virulence incroyable et une méchanceté gratuite à Cherif Mellal, tout en s’exprimant fièrement dans un arabe classique qu’ils s’efforçaient à rendre correct et compréhensible, en vain. Ils ont réitéré leur opposition à Cherif Mellal auquel ils reprochent le fait de défendre la Kabylité et l’Amazighité de la JSK. Pis encore, aux yeux de Azwaw et Ait Mouloud, Mellal est une menace et un danger. En quoi défendre une culture, une langue et une région constituent-ils une menace ?

Juba Gacemi