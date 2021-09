Nordine Ait Hamouda : « La situation des détenus d’opinion kabyles est très inquiétante »

KABYLIE (TAMURT) – L’ex détenu Nordine Aït Hamouda a livré un témoignage assez préoccupant sur la situation des détenus d’opinion kabyles, qui croupissent dans la prison algérienne d’El Harrach, où il était lui-même incarcéré. Selon son témoignage, Hocine Azem (URK), Hemou Boumedine (RPK), Bouaziz Ait Chebib et Boussaad Becha (AKAL), ainsi que Balaid Ammarkhodja sont entassés dans des salles avec des dizaines d’autres détenus de droit commun et risquent d’attraper la Covid-19 à tout moment.

Dans une interview accordée au média Berbère TV, le fils du colonel Amirouche a tiré la sonnette d’alarme sur la situation préoccupante dans laquelle se trouvent les détenus d’opinion kabyles. Selon son récit, leurs conditions de détention sont des plus déplorables. « Me concernant, j’ai été bien traité à la prison d’El Harrach comparativement à d’autres détenus. J’ai trouvé des détenus de la Kabylie : Hemou Boumedine, Bouaziz Ait Chebib, Hocine Azem, Boussaad Becha et Balaid Amarkhodja. Ils sont dans une situation très grave. Ils risquent d’attraper le coronavirus à tout moment. Ils sont entassés dans des salles de 60 à 70 personnes. Si vous utilisez les toilettes dans de telles conditions, imaginez-vous ce qui peut arriver. (…) Si quelqu’un est atteint du Covid-19, toute la salle est contaminée », s’est-il alarmé, tout en soulignant que « leur nourriture est infecte ! ».

L’ex parlementaire de Tizi Wezzu a interpellé le pouvoir algérien sur la situation des détenus d’opinion kabyles. « Il faut qu’ils sortent de cette situation. Cela y va de leur vie. J’interpelle le ministre de la Justice pour intervenir et de ne pas placer ces militants d’opinion avec les détenus de droit commun. Même ceux-ci ne doivent pas rester dans de telles conditions », a-t-il insisté. Par ailleurs, Nordine Aït Hamouda a réagi aux incendies criminels ayant dernièrement ravagé la Kabylie, affirmant qu’il ignore pour le moment qui est à l’origine de ces sinistres. « J’ai laissé un village verdoyant et à mon retour (après sa libération, NDLR) j’ai trouvé chaos et désolation : des hommes sont morts et des arbres brûlés. Jamais je n’ai vu un tel malheur s’abattre sur la Kabylie. Je ne sais pas qui a brûlé ou qui n’a pas brûlé. C’est une catastrophe qu’on va payer très cher », a-t-il affirmé, tout en appelant les kabyles à la solidarité. « J’ai discuté avec des gens et on a l’impression qu’on est en pleine guerre. Une psychose est tombée sur la Kabylie. Il faut qu’on se ressaisisse, qu’on parle entre nous et qu’on soit solidaire », a-t-il appelé.

Arezki Massi