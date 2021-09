La Kabylie sans eau

KABYLIE (TAMURT) – La majorité des localités de la Kabylie sont dépourvues d’eau depuis plusieurs semaines. Certes, la première cause de cette pénurie est le climat, mais la mauvaise gestion l’est aussi.

Les habitants de plusieurs communes ont observé des actions de protestation devant les sièges des administrations locales afin de dénoncer la pénurie d’eau potable qui bat son plein depuis le début du mois de juin dernier pour s’exacerber en juillet et atteindre un point alarmant en août. C’est le cas des habitants des communes de Tadmait, Timizart, Ouaguenoun, Boudjima, Maâtkas, Bouzeguène…. Pratiquement aucune localité n’est épargnée par ce problème. Les citoyens sont livrés à eux-mêmes et ne savent plus à quel saint se vouer. Le barrage de Taksebt, le plus important dans la région, est pratiquement à sec. Les projets de réalisation des stations de dessalement de l’eau de mer à Tigzirt et Azeffoun sont des mort-nés. A ce jour, on ne voit rien venir.

D’ailleurs, même les villes côtières de Tigzirt et Azeffoun ne sont pas épargnées par cette pénurie d’eau. Les responsables de l’Algérienne des Eaux de Tizi Ouzou ainsi que ceux de la direction de l’Hydraulique sont impuissants face à ce problème crucial et ne cachent pas qu’ils ne savent pas quoi faire pour parer à cette pénurie. En ce mardi 7 mai 2021, les habitants des communes de Ouaguenoun et Ait Aissa Mimoun ont observé un rassemblement de protestation devant le siège de leur daira pour dénoncer le fait que depuis plus d’un mois et demi, aucune goutte d’eau n’a coulé de leurs robinets.

Les habitants de la commune de Tadmait, pour leur part, ont observé un rassemblement de protestation lundi dernier en face du siège de leur daira dans la ville de Mirabeau pour les mêmes raisons.

Juba Gacemi