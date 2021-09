Arrêtés à Kherrata et At Wartilan: 22 militants kabyles placés sous mandat de dépôt

ALGER (TAMURT) – Hier, 31 militants kabyles ont été présentés devant le tribunal de Sidi Mhamed, à Alger. Au service d’une junte militaire aux abois, qui multiplie provocations et arrestations de jeunes innocents en Kabylie, le juge d’instruction a décidé de placer 22 militants sous mandat de dépôt, huit autres sous contrôle judiciaire, alors qu’un mineur a été relâché.

Parmi les 31 militants kabyles ayant comparu jusqu’à une heure de matin devant le tribunal de Sidi Mhamed, 29 ont été interpellés, le weekend dernier, à Kherrata, et 02 autres à At Wartilan (Sétif). Des chefs d’inculpation imaginaires et graves ont été retenus à l’encontre de ces militants pacifiques. Ceux-ci sont accusés de « vandalisme », « apologie du terrorisme », « incitation à un attroupement armé », « attroupement armé », « atteinte à l’intégrité et à la sécurité de l’Etat », « agression des agents de l’ordre dans l’exercice de leurs fonction » et « destruction de biens d’autrui ».

Pourtant, les citoyens de Kherrata ont manifesté pacifiquement pour exiger la libération des détenus d’opinion, qui croupissent arbitrairement dans les geôles algériennes. Selon un avocat au barreau de Vgayet, c’est même un policier « missionné » qui a provoqué les habitants de cette région paisible. « Un policier est entré dans un café et a lancé un défi aux gens qui étaient présents de sortir manifester s’ils étaient des hommes ».

Ainsi, c’est la police algérienne qui doit être jugée pour « incitation à la violence » et non les militants kabyles pacifiques. A noter que les policiers algériens ont recouru aux tirs de gaz lacrymogènes et ont fait usage de balles à blanc contre les manifestants kabyles, lors des dernières émeutes de Kherrata.

Arezki Massi