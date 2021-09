Des islamistes à l’assaut de la JSK

KABYLIE (TAMURT) – Un homme qui a insulté publiquement Matoub Lounès, l’Amazighité, le drapeau berbère, etc. risque de devenir président de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) à partir de dimanche prochain.

Qu’est-ce qui se passe à la JSK ces jours-ci ? Une confusion générale et totale entoure le destin immédiat du club phare de la Kabylie, qui est également l’un des clubs les plus prestigieux en Afrique. Les adversaires de l’actuel président, Cherif Mellal, soutenus par les chaines de télévision arabophones, El Heddaf, Ennahar, Echourouk et El Bilad, sont en train de brandir la menace d’investir le siège de la JSK dimanche prochain arguant le fait qu’ils sont les véritables dirigeants légitimes du club et s’appuyant sur un document qu’ils ont récupéré au courant de la semaine : un registre de commerce.

Le pire est à craindre pour la journée de dimanche prochain car le langage tenu par les détracteurs de Mellal est des plus menaçants. Les insultes, les menaces et les injures sont les moyens les plus utilisés par les concernés pour descendre en flamme l’actuelle direction qui fait pourtant l’unanimité en Kabylie. Quant à cette direction « parallèle », elle assume publiquement son anti-kabylisme. L’un de ses membres a martelé sur les chaines de télévisions arabophones suscitées : « Jamais le nouveau stade de Tizi Ouzou ne portera le nom de Matoub Lounès, la seule personnalité qui mérite que l’on attribue son nom à ce stade est Mohand-Cherif Hannachi. Ce stade a été construit par l’Etat et c’est l’État qui lui donnera un nom ».

Les mêmes énergumènes reprochent à Mellal le fait d’emporter et d’exhiber le drapeau berbère lors des déplacements de la JSK, notamment à l’étranger. Si ces intrus, aux allures islamistes et qui ne peuvent même pas s’exprimer en kabyle, venaient à prendre les rênes de la JSK à partir de dimanche, ça serait une véritable catastrophe et une provocation directe de toute la Kabylie dont les conséquences sont vraiment à appréhender.

Juba Gacemi