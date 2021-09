Le FFS confirme ses accointances avec le pouvoir

TAMAZGHA (TAMURT) – En décidant, contre vents et marées, d’annoncer publiquement qu’il participera aux élections municipales du 27 novembre 2021, le FFS ou plutôt sa direction actuelle, confirme ses accointances avec le pouvoir. Rien n’a changé depuis les dernières élections législatives pour que le FFS opère un tel grand virage. Pourtant…

La direction du FFS a donc pris le risque d’avoir une grande majorité de sa base militante et de ses sympathisants contre elle mais elle a tout de même osé prendre une décision des plus controversées. D’ailleurs, les réactions de dénonciation de la décision de participer à ce vote n’ont pas tardé à pleuvoir. Et les premiers à avoir dénoncé énergiquement le choix de la direction du FFS de participer aux municipales, ce sont les militants et même les cadres de ce parti à l’instar de l’ancien Premier secrétaire Ali Laskri, qui, pour rappel, ne s’entend point avec l’actuelle direction.

Qu’est-ce qui a donc poussé le FFS à prendre une telle décision impopulaire qui risque de lui coûter cher ? Rien ne justifie un tel choix en dehors d’un pacte tacite conclu entre la direction actuelle du FFS et le pouvoir. On se rappelle bien que, même à la veille des dernières élections législatives, le FFS avait failli annoncer sa participation n’eut été la pression de la base à l’époque, qui s’était notamment exprimée lors des marches du vendredi qui se tenaient encore. Le FFS actuel ne pèse certes pas grand-chose mais sa participation aux prochaines élections est une caution directe et non-voilée au pouvoir actuel qui n’a trouvé aucun moyen d’organiser des élections en Kabylie depuis la chute de Bouteflika.

Les dirigeants du FFS oseront-ils aller à la rencontre de la population pour tenter de les convaincre de voter dans le climat de tension et de terreur qui prévaut actuellement en Kabylie où la chasse à l’homme bat son plein ? On le saura bientôt.

Juba Gacemi