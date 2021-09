Alerte : Le militant Abdennour Abdesselam arrêté et son domicile perquisitionné

TIZI WEZZU (TAMURT) – Des agents de la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) ont interpellé, dans l’après-midi de ce 13 septembre, le militant et chercheur kabyle Abdennour Abdesselam. Son domicile a été perquisitionné.

La répression contre les militants kabyles a atteint son paroxysme. Et, ce ne sont pas uniquement les indépendantistes qui sont dans le collimateur du régime algérien. Tout kabyle qui prône un projet de société contraire au jacobinisme d’Alger devient une cible privilégiée de la junte militaire. Ce lundi, c’est au tour de l’écrivain et chercheur de la cause amazighe, Abdennour Abdessalem, d’être arrêté par les forces de la BRI. C’est ce que vient d’annocer le Comité National de Libération des Détenus (CNLD), qui recense les militants interpellés par la police algérienne en Kabylie et en Algérie. Pour l’heure, aucune information n’a été communiquée, ni sur l’endroit où il se trouve ni sur les raisons de son arrestation. Dernièrement, ce chercheur en langue kabyle a publié une contribution sur sa page Facebook où il donne sa vision des élections locales auxquelles a appelé le régime algérien pour le 27 novembre prochain. Il appelle à la réappropriation de la gestion de la cité par à « une organisation ancestrale », car, pour lui, les partis politiques ont démontré leur « lamentable faillite ». « Chaque Arch devant représenter une APC en soit en proposant par désignation directe et selon les compétences et la sagesse de chacun sur une seule liste commune et unitaire.

Ainsi la gestion des localités sera réappropriée et bien mieux menée et contrôlée car dans un Arch tout le monde connait tout le monde de même que les besoins. Au risque de me répéter depuis fort longtemps : se réapproprier les affaires locales et de proximités directement par les citoyens à travers l’organisation ancestrale est une urgence vitale, absolue et me semble-t-il la meilleure décision à prendre. Ainsi nos APC seront gérées directement dans la collégialité par soi-même, pour soi-même dans l’intérêt commun. Les modalités techniques seront retenues et débattues par les membres désignés.

Qui mieux que les citoyens directs issus de la société civile directe peuvent réellement anticiper sur ce qui peut advenir comme nouvelles catastrophes ? C’est la concrétisation du concept de la gestion par la société elle-même et pour elle-même ! », a expliqué Dda Abdennour. Il est fort possible que l’arrestation de ce militant kabyle de longue date soit liée à cette publication.

Arezki Massi