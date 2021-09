Scandale : Le FFS à la recherche de candidats

ALGERIE (TAMURT) – On savait que le FFS est loin d’être un parti qui a du poids comme il l’a été pendant des décennies. On savait aussi que le FFS est en pleine déconfiture. Mais pas à ce point !

Ce que vient de faire le FFS est un événement sans précédent. Un acte qui discrédite aussi bien le FFS que la pratique politique en Algérie. N’y a-t-il donc pas des responsables suffisamment avisés et intelligents dans les rangs du FFS pour se prémunir contre ce genre de glissements qui fait du FFS la risée de tout le monde y compris de ses anciens militants et cadres qui ne cessaient de tirer la sonnette d’alarme sur la descente aux enfers de leur parti ? Que s’est-il passé au juste ? Le FFS a annoncé il y a trois jours, qu’il s’engagerait dans la prochaine joute électorale pour le renouvèlement des Assemblée populaires communales. Au lendemain de cette annonce, le même parti est face à une impasse. Le parti n’a pas de quoi remplir ses listes de candidats suite à la désertion de ses rangs par l’essentiel de son effectif militant. Mais même ceux qui sont encore dans le parti, dans leur majorité, n’adhèrent pas, voire rejettent catégoriquement l’option de la participation à ces élections.

Pour parer à ce problème, le FFS n’a pas trouvé mieux que de lancer un appel public à candidature dans la wilaya de Tipaza. « La fédération du Front des Forces Socialistes de Tipaza appellent les citoyennes et citoyens de la wilaya de Tipaza souhaitant se présenter à la prochaine élection locale de nous contacter par téléphone au… », c’est l’appel en question rendu public hier. On peut aisément deviner l’infinité de réactions sarcastiques ayant été suscitées par un tel appel inapproprié. L’une de ces dernières et qui revenait le plus est : « Avez-vous demandé l’avis des citoyennes et des citoyens avant de prendre la décision de participer à ces élections ? ».

Dommage qu’un ancien grand parti comme le FFS en soit arrivé là. Et ce n’est pas encore terminé. On verra bien ce qui va passer en Kabylie dans les prochaines semaines.

Juba Gacemi