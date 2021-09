Abdennour Abdesselam incarcéré à Koléa

TAMAZGHA (TAMURT) – Plusieurs militants kabyles, arrêtés, il y a quelques jours, ont été mis sous mandat de dépôt hier, jeudi après avoir été auditionné au tribunal de Sidi Mhamed à Alger. L’un de ces militants n’est autre que le célèbre militant de la cause berbère, écrivain et membre fondateur du Mouvement pour l’Autonomie de la Kabylie Abdennour Abdesselam.

Abdennour Abdesselam a été membre fondateur du MAK, fondé en 2001, qu’il a quitté quelques temps plus tard. Il a été de tout temps un acteur de premier plan du combat identitaire amazigh et il avait fait un petit passage au RCD (Rassemblement pour la Culture et la Démocratie), à ses débuts, un parti qu’il a quitté très vite. Mais c’est sur le terrain de la production culturelle qu’il est le plus connu. Auteur de plusieurs livres ayant trait à plusieurs facettes de l’Amazighité, Abdennour Abdesselam est aussi l’auteur des dialogues du premier long métrage en langue kabyle (La colline oublié) réalisé par Abderrahmane Bouguermouh.

La Kabylie a été gagnée par la stupeur en apprenant l’incarcération de Abdesselam Abdennour depuis hier à la prison de Koléa. Abdennour Abdesselam a été mis sous mandat dépôt simultanément avec d’autres militants dont Sofiane Mehenni, Tahar Amichi, Bechakh Lahlou, etc.

Juba Gacemi