ALGERIE (TAMURT) – L’ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika est mort hier en début de soirée après une très longue maladie. Le président déchu a été placé à la tête de l’Etat algérien en 1999. Depuis, il s’est accroché au pouvoir.

Abdelaziz Bouteflika avait 84 ans. Après la fin de ses deux premiers mandats, Bouteflika n’a pas hésité à remanier la constitution qui limitait à deux le nombre de mandats présidentiels. Il a changé la constitution dans la perspective de se présenter, non seulement pour un troisième mandat seulement, mais pour plusieurs fois par la suite. L’objectif étant de demeurer président à vie. Dans un état de santé grabataire, il a été imposé en 2014 pour un quatrième mandat et c’était son frère Said qui menait le bal avec bien sûr la complicité de nombreux autres hauts responsables. C’était durant son tout premier mandat qu’il y a eu le massacre de Kabylie en 2001 au cours duquel plus de 120 citoyens ont été assassinés par des gendarmes.

Ce crime est resté impuni, pour rappel. Le clan de Bouteflika a été poussé à la porte par l’Armée en 2019. Depuis, l’opinion publique n’a eu aucune nouvelle ni officielle ni officieuse du sort de Abdelaziz Bouteflika. La justice ne l’a pas appelé, non plus, dans l’infinité de dossiers de grandes corruptions dans lesquels les hommes de son clan sont impliqués à commencer par son frère Said.

Juba Gacemi