Le RCD opte pour le boycott

KABYLIE (TAMURT) – Le RCD (Rassemblement pour la Culture et la Démocratie) a décidé hier de boycotter les élections municipales du 27 novembre prochain, auxquelles, pour rappel, le FFS prendra part.

Soixante-dix-sept membres du Conseil national du RCD se sont exprimés contre la participation aux élections municipales du 27 novembre contre 28 qui ont voté pour. La décision du RCD a été prise au moment où le FFS, son parti rival en Kabylie, est en train de multiplier les rencontres dans la perspective de préparer sa participation au prochain scrutin. La position du RCD a été saluée par un grand nombre d’observateurs en Kabylie. Car, comme on le sait, le contexte actuel ne favorise guère la tenue d’un rendez-vous électoral. Des centaines de militants de Kabylie sont actuellement incarcérés dans les prisons au moment où d’autres sont continuellement persécutés. Le climat est extrêmement tendu à présent.

Et rien que pour cette raison, il est inconcevable de convier les citoyens à aller aux urnes le jour J. On se demande d’ores et déjà quelles seront les arguments que mettront en avant les responsables et les candidats du FFS lors de leur prochaine campagne électorale ? Difficile d’y répondre.

Juba Gacemi