FFS : 111 militants rejettent les élections municipales

ALGERIE (TAMURT) – Comme il fallait s’y attendre, la décision du FFS de prendre part aux prochaines élections municipales du 27 novembre est loin de faire l’unanimité dans les rangs de ce parti. Plus de 100 militants viennent de faire une première sortie publique.

Dans une pétition accompagnée de la signature de 111 militants du FFS, ces derniers soulignent en effet : « Nous rejetons la tenue de ces élections anticipées dont le but essentiel est de pérenniser le système avec le renfort d’une clientèle d’opportunistes dont le but n’est pas de servir le pays, mais de profiter de privilèges financiers et matériels indus. Notre conviction est que ce n’est pas avec des APC et APW sans aucun pouvoir politique qu’on imposera la construction d’un état de droit, mais avec des institutions démocratiques qui commencent par le sommet de l’Etat et ayant la volonté et la capacité de changer de système ».

Les concernés ont, en outre, dénoncé la décision prise « dans un conclave fermé par l’appareil illégitime » qui a choisi une politique cohabitationniste avec le pouvoir, en rompant avec les principes fondamentaux de lutte du FFS, parti de l’opposition démocratique. « La convocation d’un Conseil National vidé de ses membres légitimes et réduit comme une peau de chagrin, à une clientèle d’arrivistes et à une poignée d’élus, n’incarne nullement l’esprit démocratique véritable du FFS et ne représente pas ses militants », précisent ces opposants à la décision de leur parti de prendre part aux élections municipales.

Ces dernier dénoncent aussi ce qu’ils qualifient de pratique honteuse utilisée, par un appareil illégitime et sans base militante, en appelant à constituer d’une manière indigne de pseudo-listes électorales, en rupture avec l’éthique démocratique du FFS. « Enregistrer des inconnus sans lien avec les engagements du FFS pour représenter le FFS, est une escroquerie politique que nous n’acceptons pas dans notre parti », précise-t-on.

Et de conclure en appelant tous les militants, tous les sympathisants, tous les démocrates et tous les citoyens à ne pas cautionner cette mascarade et à s’opposer à toutes les listes électorales contraires aux principes démocratiques fondamentaux et qui ont abandonné les engagements irréfragables pris pour lutter jusqu’à un changement total de système et à l’instauration d’un état de droit.

Juba Gacemi