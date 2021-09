Soutien au militant Malek Boudjemaa : Appel à une grève générale ce 22 septembre dans trois communes

VGAYET (TAMURT) – En Kabylie, la mobilisation pour exiger la libération des détenus d’opinion s’organise lentement, mais sûrement. Le comité de soutien au militant Malek Boudjemaa a appelé à une grève générale pour ce mercredi 22 septembre afin de demander sa remise en liberté, ainsi que pour les autres détenus politiques et d’opinion.

Né au lendemain de l’arrestation et de l’incarcération injustes de Malek Boudjemaa, un comité de soutien à ce militant pacifique a appelé les habitants de trois municipalités à une grève générale pour aujourd’hui, le 22 septembre. « Le devoir de soutenir Malek Boudjemaa appelle les populations des communes At Rzin, Boudjelil et Ighil Ali à observer une grève générale, notamment les commerçants à baisser rideau durant la journée de mercredi 22 septembre 2021 de 06h00 à 18h00 », lit-on dans cet appel largement diffusé via les réseaux sociaux. Le but de cette action de protestation pacifique, selon ses initiateurs, est « de dénoncer avec vigueur cette arrestation arbitraire et d’exprimer avec fermeté l’indignation des citoyens d’At Abbas ».

En guise de rappel, Malek Boudjemaa a été interpellé le 06 septembre dernier par la gendarmerie après perquisition de son domicile familial au village Guendouze (At Rzin). Auditionné le 14 septembre par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi Mhamed, à Alger, il a été placé sous mandat de dépôt à la prison de Koléa pour des chefs d’inculpation fallacieux, dont « appartenance à une organisation terroriste ».

Arezki Massi