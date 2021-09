Un espace culturel Matoub-Lounès en France

PARIS (TAMURT) – Le nombre de lieux publics portant le nom du militant, chanteur et poète Matoub Lounès, assassiné le 25 juin 1998 en Kabylie, ne cesse de croitre. Cette fois-ci, c’est un espace culturel qui portera désormais le nom du fils de Taourirt Moussa.

Matoub Lounès est un nom qui ne cessera jamais de scintiller et d’être immortalisé de fort belle manière. Car, en plus d’avoir été un artiste unique et hors-pair, Matoub Lounès a lutté pacifiquement et durant toute sa vie pour des valeurs universelles : celles de la laïcité, la tolérance, l’identité, la démocratie et contre les dictatures et les intégrismes religieux. Ainsi, à partir de samedi prochain (25 septembre 2021), un espace culturel portera le nom de Matoub Lounès au Parvis du château, à la Place des Trois-Martyrs (Morsang-sur-Ange).

La cérémonie officielle d’inauguration sera présidée par Marianne Duranton, maire de Morsang-Sur-Ange. Les organisateurs précisent qu’à cette occasion, le public pourra visiter une exposition sur Matoub Lounès et la culture berbère de manière générale. De même que la cérémonie sera ponctuée par un concert artistique. Matoub Lounès continue d’être présent sur la scène publique plus de de 22 après son assassinat.

Juba Gacemi