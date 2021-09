Le légendaire Rachid Dali n’est plus

KABYLIE (TAMURT) – La Kabylie et le monde sportif sont en deuil. L’une des plus grandes légendes du football est décédée hier. Il s’agit du joueur mythique de football des années 70 Rachid Dali.

Malade depuis longtemps, Rachid Dali a rendu l’âme à l’âge de 74 ans. L’annonce de sa mort a occasionné une grande tristesse et une immense consternation dans toute la Kabylie. Rachid Dali, en plus d’avoir été une sommité du football, était aussi un homme exceptionnel aux qualités multiples dont la modestie était la locomotive. Une infinité de réactions sous forme d’hommages ont été rendues publiques un peu partout en Kabylie où Rachid Dali jouissait d’une place de choix en dépit du fait que les nouvelles générations n’ont qu’un vague souvenir de son passage illustre à la JSK.

Le regretté Rachid Dali a vu le jour à Bgayet le 30 décembre 1947. Dans les années 70, il était l’un des joueurs les plus populaires. Son parcours a été long d’environ 15 ans dans les années 60 et 70 et jalonné de nombreux succès. Rachid Dali occupait le poste d’avant-centre dans lequel il excellait. Ses premiers pas, il les fit naturellement à la JSMBgayet pour finir à la JSK. Il a été également un international entre 1970 et 1975. Il a été champion d’Algérie, dans les rangs de la JSK en 1973, en 1974 et 1977.

Dans le même club, il a été vainqueur de la Coupe d’Algérie en 1977. L’équipe du journal Tamurt info présente ses sincères condoléances à la famille du regretté Rachid Dali et l’assure de sa profonde sympathie en cette douloureuse épreuve.

Juba Gacemi