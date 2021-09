Militants du FFS à Timizart : « Non aux élections ! »

KABYLIE (TAMURT) – Après les militants de Tichy, ceux de la commune de Timizart du Front des Forces Socialistes (dans le département administratif de Tizi Ouzou), ont réagi à la décision de leur direction de s’engager dans le prochain scrutin local en le rejetant.

Parmi les militants du FFS ayant signé l’appel au boycott, on peut citer Mohand Amokrane Oufourou, Tarihant Boudjemaa, Ahmed Oudjiane, Ramdane Tahanout, Moh Meziane, Tigroudja Mohand, Boudjema Atbata, -Lounes Assameur, Tagherset Rabah, Salah Achili, Ali Fellah, Ali Assameur, Ferhat Dahmane, Khiber Larbi, Khiber Mohammed, Ouaghzene Mohammed, Salah Bousbici, Ahmed Yousfene, Tagherset Nassim, Tagherset Idir militant, Samir Ouaras… Les concernés ont souligné : « Alors que le régime, fidèle à sa feuille de route, se propose de clôturer son œuvre de restauration par les élections locales, le contexte politique qui sous-tend cet objectif se caractérise par une vague de répression de militants sans précédent (des centaines de détenus d’opinion), une fermeture des champs médiatiques et politiques, l’association RAJ, véritable pépinière de militants de la démocratie, est sa prochaine cible ».

Les militants du FFS à Timizart ont précisé en outre que la population de de Tizi Ouzou a vécu deux tragédies durant cet été : sur le plan sanitaire et la tragédie des incendies qui ont endeuillés tout une région (Kabylie). « L’auto-organisation des citoyens, en Algérie et dans la diaspora ont fait face à ces tragédies et ont évités le pire. Le pouvoir a abandonné sa population alors que les assemblées locales étaient impuissantes et/ou défaillantes.

Faisant fi de toutes ces considérations, l’appareil du FFS décide de participer à cette énième mascarade électorale sans aucun débat à la base et rejoint de ce fait la clientèle habituelle du régime », ont-il déploré. Face à ce constat, les concernés, militants FFS de la commune de Timizart, déclarent rejeter et boycotter les élections municipale du 27 novembre 2021. « Nous ne reconnaitrons aucune liste avec le sigle de notre parti FFS et considérons cette ultime manœuvre du système est de cautionner l’agenda du régime et se rendre complice des centaines d’arrestations de militants pacifiques », conclut-on.

Juba Gacemi