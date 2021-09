Elections à Tizi Ouzou : 10 partis et 150 indépendants

KABYLIE (TAMURT) – Malgré le rejet populaire massif des prochaines élections municipales qui se dessine à l’horizon, des dizaines de listes ont été déposées au niveau de à la Drag (direction de la Réglementation et des affaires générales) de Tizi Ouzou. Il s’agit de partis politiques et d’indépendants.

Ainsi, concernant les élections pour le renouvellement de l’Assemblée Populaire de Wilaya (APW), le nombre de listes de candidats, déposées jusque-là, est de douze. Six listes de candidats représentent des partis politiques et six autres sont des listes indépendantes. Concernant les élections communales pour le renouvellement des APC, le nombre de listes déposées par différents partis politiques est de dix. Quant aux listes de candidats indépendants, leur nombre s’élève à 150. Parmi les partis ayant déposé leurs listes, il y a bien sûr le FFS qui prend part à ces élections contre la volonté de la base et même d’une partie des cadres du parti. Il y a aussi les partis-satellites du pouvoir comme le FLN et le RND et d’autres formations politiques qui ne feront en réalité que parrainer des listes indépendantes.

On se demande comment peut-il y avoir des élections dans un tel contexte de tension généralisée et au moment où des centaines de militants, notamment de Kabylie, sont en prison. Comment les candidats s’adresseront-ils à la population dans un tel climat délétère ? Comment convaincre le citoyen à aller voter en pleine tourmente politique ? Autant de questions qui restent en suspens.

Juba Gacemi