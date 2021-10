Incendies de Tizi Ouzou : il y a eu 78 morts

KABYLIE (TAMURT) – Le bilan officiel concernant le nombre de citoyennes et de citoyens décédés lors des incendies du mois d’août dernier, dans le département administratif de Tizi Ouzou, a été enfin rendu public. Il y a eu 78 morts en plus des trente soldats de l’ANP.

Tous les bilans qui ont circulé, ici et là, auparavant, ne sont que des spéculations infondées ne reflétant guère la réalité. Le vrai bilan des incendies qui ont commencé à ravager la Kabylie dans la journée du 9 août dernier, à Tizi Ouzou, fait état de 78 décès parmi les civils (hommes, femmes et enfants). On déplore en outre 30 décès parmi les militaires. Concernant la répartition de ces décès, il a été enregistré 42 morts dans la région de Larbâa Nath Irathen, 13 à Ain El Hammam, 7 à Illoula Oumalou, 4 à Mekla, 3 à Azazga, 3 à Ath Yanni et 1 mort à Ouacif.

Concernant les 30 militaires décédés lors des mêmes incendies, ces derniers ont perdu la vie à Ait Aggacha (Larbâa Nath Irathen). Il faut rappeler que c’est le village Ikhlidjen dans la commune de Larbâa Nath Irathen qui a été le plus touché avec 25 citoyens décédés.

Juba Gacemi