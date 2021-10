Répression en Kabylie : Amnesty International dénonce de « fausses accusations de terrorisme » invoquées par le régime algérien

ALGERIE (TAMURT) – Pour Amnesty international, le régime algérien invoque « de fausses accusations de terrorisme pour poursuivre en justice des militants (es) pacifiques et des journalistes »

Dans un communiqué rendu public, le 28 septembre, l’ONG de défense des droits de l’homme, Amnesty International, dénonce l’attitude des autorités algériennes qui « se servent de plus en plus d’accusations liées au terrorisme formulées en termes vagues pour engager des poursuites contre des journalistes, des défenseurs des droits humains et des militants politiques, et s’attachent à criminaliser deux organisations politiques (MAK et Rachad, NDLR) en les qualifiant de ‘’terroristes’’ dans le cadre de la nouvelle répression qui vise la dissidence ». Cette ONG a rappelé dans son communiqué que « la définition du ‘’terrorisme’’ a été modifiée » à cet effet « afin de permettre de poursuivre les militantes pacifiques et les voix critiques ».

Amnesty International qui appelle les autorités algériennes à « cesser d’invoquer de fausses accusations de terrorisme pour poursuivre en justice militants (es) pacifiques et journalistes », cite le cas des deux journalistes, l’algérien Hassan Bouras et le kabyle Mohamed Mouloudj. « Tous deux risquent d’être poursuivis pour des publications sur Internet critiquant les autorités et pour leur affiliation à deux organisations, le mouvement politique d’opposition Rachad (pour H. Bouras, NDLR), qui n’est pas enregistré, et le MAK (Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie), (pour M. Mouloudj, NDLR). Ils sont inculpés d’infractions liées au terrorisme, notamment au titre de l’article 87 bis, qui emporte la peine de mort et définit le terrorisme de manière vague comme tout acte ‘’visant la sûreté de l’État, l’unité nationale et la stabilité et le fonctionnement normal des institutions’’ », s’indigne cette ONG dans son communiqué. Citant le témoignage de son épouse, Amnesty International est revenu sur l’interpellation du journaliste Mohamed Mouloudj. Celui-ci a été arrêté le 12 septembre devant le siège du journal Liberté, où il travaille, à Alger. Ensuite, la police l’a transféré à la gendarmerie de la ville de Tizi Ouzou, où il a été maintenu en garde à vue pendant deux jours. « La gendarmerie l’a alors déféré devant le tribunal de Sidi M’hamed, à Alger, où un juge a ordonné son placement en détention provisoire après avoir examiné son profil sur les réseaux sociaux. Ils l’ont accusé d’entretenir des liens avec le MAK et son président Ferhat Mehenni, après qu’il a sollicité un entretien avec lui en janvier 2021, bien que cette rencontre n’ait pas eu lieu », note le document de cette organisation de défense des droits de l’homme. Pour elle, « rien ne laisse supposer que Hassan Bouras ou Mohamed Mouloudj ont fait quelque chose de mal si ce n’est exercer leur droit de s’exprimer librement ».

Par conséquent, elle dénonce l’instrumentalisation de la justice par le régime algérien. « Il est clair que les autorités se servent de manière éhontée de la législation antiterroriste pour réduire au silence la dissidence », a déploré cette ONG.

Arezki Massi