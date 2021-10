Elections municipales : les animateurs du hirak divisés

ALGERIE (TAMURT) – Le fossé ne cesse de se creuser entre les différents animateurs du mouvement dit hirak. Le bras de fer entre les animateurs en question s’est encore exacerbé à cause des élections municipales du 27 novembre prochain.

En effet, les partisans de la participation et ceux qui s’y opposent se sont déclarés la guerre de manière frontale. Le torchon brûle entre les animateurs du hirak, lesquels jusqu’à un passé très récent faisaient mine d’être sur la même longueur d’onde. Or, il a suffi qu’il y ait une échéance électorale sur laquelle les avis sont diamétralement opposés, pour que les divergences, qui couvaient, éclatent au grand jour. Des animateurs du hirak s’en prennent de manière virulente à ceux qui n’ont pas hésité à s’engager et à se porter candidats aux prochaines élections municipales.

Parmi ces derniers, on retrouve des militants et des cadres du FFS, entre autres. Car ces derniers, pour rappel, avaient adhéré massivement au dit hirak, qui a démarré le 19 février 2019, et ce, en dépit de toute l’ambiguïté qui l’entourait. Naturellement, ils ont rejeté les deux derniers scrutins (la présentielle et le référendum constitutionnel). Mais ils ont changé complètement d’attitude en décidant de s’engager dans le prochain vote. Une contradiction que leurs détracteurs dans les rangs même du hirak n’ont pas hésité à exploiter. Il était évident que le hirak allait se terminer en queue de poisson car plusieurs courants incompatibles, voire ennemis (démocrates et islamistes extrémistes) y cohabitaient étrangement.

Le hirak n’a pas été tissé sur la base de convictions politiques communes, ni même sur la base de projets de société qui convergent. L’échec du hirak n’est donc que le seul résultat auquel pouvait aboutir un mouvement qui n’a jamais réussi à dégager un consensus ni concernant ses figures les plus représentatives ni au sujet de ses grandes lignes politiques.

Juba Gacemi